Plastic free, 1.500 bottigliette in alluminio agli studenti ​del liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata

Lunedì 30 Settembre 2019, 18:34

Parte un altro progetto nell'ambito della campagna di mobilitazione delle scuole per la bonifica del fiume Sarno. Venerdì alle ore 11 il liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata terrà il «plastic free». Alla presenza del direttore scolastico regionale Luisa Franzese, del consigliere della città metropolitana Domenico Marrazzo, del sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione verranno consegnate ai 1.500 studenti le bottigliette in alluminio che elimineranno la plastica. Lo stesso giorno saranno inaugurate anche le fontanine interne all'istituto. Successivamente l'iniziativa sarà replicata presso i licei di Sarno, Poggiomarino e Scafati.«Continua - sottolinea il dirigente scolastico Benito Capossela - lo sforzo che abbiamo messo in campo sul territorio per salvare il Sarno. Dopo la grande manifestazione del 7 giugno con 70 scuole, le associazioni sportive e ambientaliste, la Chiesa, oggi diamo un'altra risposta concreta partendo dalla lotta al mostro-plastica. Seguirà un simposio internazionale in programma il 15 e 16 novembre a Sarno, Torre Annunziata e Scafati. Il 20 avremo un incontro con don Ciotti in occasione del quale verrà pulito l'Arenile. Infine in primavera assieme ai licei di Poggiomarino, Sarno e Scafati porteremo al Parlamento Europeo la petizione popolare per sollecitare un intervento definitivo sul fiume»