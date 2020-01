Primo master in «Clinica dei disturbi del comportamento alimentare» a Napoli

Parte il 25 gennaio 2020 a Napoli, il primo Corso di Alta Formazione in CLINICA DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE, organizzato da PSICOTERAPICAMENTE (www.psicoterapicamente.it) Centro di Psicologia, Psicoterapia e Psichiatria di Napoli. Il Direttore Scientifico del master è il dott. Alessandro Raggi psicologo psicoterapeuta referente SIRIDAP in Campania (Società Italiana di Riabilitazione Interdisciplinare Disturbi Alimentari e del Peso), da anni alla guida di alcune tra le realtà più attive in regione nel contrasto a queste gravi patologie.



La Regione Campania è uno dei fanalini di coda nel Paese nella prevenzione e nella cura dei Disturbi del comportamento Alimentare con oltre 600 casi all’anno di anoressia e bulimia e circa un terzo dei minori residenti in regione affetti da obesità.



«La nostra Regione soffre di una cronica carenza di strutture adeguate al trattamento di queste gravi patologie, oltre che di una scarsa formazione del personale sanitario, che spesso non ha le basi per poter diagnosticare tempestivamente e quindi intervenire per trattare, le manifestazioni cliniche di questi disturbi» così dichiara il dott. Alessandro Raggi «Con questa iniziativa intendiamo supplire ad una carenza formativa fondamentale di cui a pagare le spese sono i pazienti e le loro famiglie»



Il Corso è strutturato su 11 moduli e 90 ore di lezione, da gennaio a giugno 2020 e conferisce 50 crediti ECM per le professioni sanitarie (accreditamento AGENAS, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) ed è stato progettato per professionisti (pubblici e privati) e per studenti che intendano acquisire conoscenze, competenze e metodologie d'intervento per il trattamento integrato e multidisciplinare – ambulatoriale e residenziale – dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.



Come docenti alcuni tra i professionisti più autorevoli in Italia nel settore: la Laura Dalla Ragione, referente scientifico del Ministero della Salute per i DCA e Presidente di SIRIDAP; Francesco Comelli, Direttore scientifico dell’Associazione Basti-Menti; Luca Valerio Fabj, Docente MIUR di Psicopatologia clinica; Valerio Galeffi Direttore presso l’ABA di Roma e Cristiana Barone, giornalista e criminologa, docente universitaria, con grande esperienza nel campo della vittimologia e dell’abuso, situazioni non di rado correlate a queste gravi condizioni psicologiche.



Oltre a SIRIDAP il master è patrocinato da, Funzione Alfa del dott. Germano Fiore e IDC Hermitage Capodimonte con il primario di riabilitazione psichiatrica dott. Vittorio Schiavone.





© RIPRODUZIONE RISERVATA