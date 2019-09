“Come vedo la mia mamma”, il progetto GrandVision per le scuole di Napoli

Lunedì 30 Settembre 2019, 19:13

È partita lo scorso maggio nella città di Napoli l’iniziativa culturale “Come Vedo la Mia Mamma” promossa da GrandVision in occasione della Festa della Mamma e dell’apertura del nuovo store in centro città.Il progetto ha coinvolto tutte le classi di IV elementare del comune partenopeo invitate a sfidarsi, a colpi di carta e penna, nella scrittura di un tema dedicato alla propria mamma.Cinque gli istituti comprensivi di Napoli che hanno aderito all’iniziativa (Istituto 3° Circolo Didattico E. De Amicis, Istituto Comprensivo 58° J.F. Kennedy, Istituto 33° Circolo Didattico Risorgimento, Istituto Comprensivo 88° E. De Filippo, Istituto 55° Circolo Dicattico M. De Vito Piscicelli), con un impegno di 20 classi di quarta elementare e oltre 300 studenti.Tutti gli elaborati inviati a GrandVision sono stati poi valutati da una speciale giuria che ha eletto il tema più originale per ogni scuola e premiato il bambino vincitore con uno speciale premio per sé e la propria mamma.Il progetto, che ha visto Napoli come prima città protagonista testimonia come GrandVision sia ancora una volta in prima linea nell’investimento di risorse e competenze da destinare anche a progetti di crescita per i singoli territori.A testimonianza di questo, GrandVision ha stipulato una partenship con Mondadori Bookstore grazie alla quale tutti gli istituti partecipanti hanno ricevuto in omaggio una fornitura di libri per l’infanzia per potenziare e accrescere le piccole biblioteche scolastiche.