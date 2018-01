Giubbotti imbottiti di sabbia a scuola per tenere fermi i bambini iperattivi

Lunedì 22 Gennaio 2018, 12:26 - Ultimo aggiornamento: 22-01-2018 15:50

Un aumento di casi di iperattività nei bambini ha indotto alcuneina introdurre la misura dei '',pieni di, dal peso variabile, da far indossare ai piccoli per calmarli e consentire loro di mantenere alta l'attenzione. Il caso, che riguarda 200 istituti scolastici su tutto il territorio tedesco, ha oltrepassato in breve tempo i confini nazionali: a parlarne è anche il Guardian e il Corriere della Sera Questi speciali giubbotti, che negli Stati Uniti vengono utilizzati per i bambini che soffrono di autismo, possono pesare fino a 6 kg e hanno un prezzo che oscilla tra i 140 e i 170 euro. La polemica è sorta in seguito alle proteste di alcunie di alcunidi psicologia infantile, che avevano lanciato l'allarme: «Quei giubbotti ricordano molto le camicie di forza usate negli ospedali psichiatrici, possono rendere questi bambini dei diversi». Ci sono poi mamme e papà che hanno criticato la misura delle scuole: «Puniscono bambini malati costringendoli ad apparire dei diversi e finendo per emarginarli rispetto al resto della classe».Una mamma di unha però spiegato: «Mio figlio se la mette spontaneamente e pensa che lo aiuti a concentrarsi e a rimanere fermo». Anche il bimbo ne è convinto: «Sono più attento e la mia scrittura è meno tremolante». La bontà di questa misura è difesa anche da, dipendente di una delle scuole che per prime hanno deciso di ricorrere ai 'sandwesten': «I bimbi che si muovono continuamente hanno problemi die non riescono a distinguere uno stimolo dall'altro. I giubbotti li aiutano ad avere una miglior percezione del loro corpo e nessuno viene forzato a metterli. Anzi, ai bambini piacciono tantissimo e anche chi non ha problemi di iperattività li ha voluti provare, altro che emarginazione».