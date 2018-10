Lo sport sale in cattedra: in arrivo altri 12mila prof di ginnastica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 21 Ottobre 2018, 08:30

Lo sport sale in cattedra o, meglio, va in palestra: nelle scuole elementari arrivano 12mila docenti specializzati in educazione fisica, che potenzieranno l'attività motoria nelle classi dei più piccoli. E lo sport allora entra nelle scuole dalla porta principale, conquistando maggiore importanza. Ma bisogna fare i conti anche con l'edilizia degli istituti: ad oggi, infatti, sono ancora troppi quelli che hanno palestre che cadono a pezzi. E quasi una scuola su tre non ha la palestra.In un contesto simile si inserisce il progetto promosso dal ministro all'istruzione Marco Bussetti, che iniziò la sua carriera nella scuola proprio come insegnante di educazione fisica, che punta a dare dignità allo sport in ambito scolastico. L'obiettivo è quello di aprire le palestre degli istituti anche nel pomeriggio e durante le vacanze per creare punti di aggregazione per i ragazzi e, allo stesso tempo, di conoscenza pratica delle attività motorie. Saranno dodicimila i nuovi esperti di educazione fisica e potranno essere selezionati sia tra i laureati in scienze motorie sia tra i docenti che sono abilitati all'insegnamento alle elementari e in possesso di competenze certificate nelle attività motorie.