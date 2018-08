Anno scolastico in bilico, il 60% delle scuole italiane a rischio: la rivolta di sindaci e presidi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 28 Agosto 2018, 07:30

Ad Amatrice, nella notte del terremoto del 24 agosto 2016, l'unica parte rimasta in piedi del plesso omnicomprensivo Romolo Capranica è stata quella costruita nel 1936. Quella innalzata nel 2012, certifica e considerata sicura dal Comune, si è sbriciolata miseramente. Un anno dopo, complice una forte grandinata, all'Istituto tecnico industriale Alessandro Volta di Aversa il tetto della palestra è crollato, mentre una classe faceva ginnastica. Non ci sono stati feriti ma la struttura - le indagini della magistratura sono ancora in corso - era reputata stabile dalle autorità competenti. Lo scorso maggio, un'ora prima che suonasse la campanella, a Fermo è franato il tetto di un'aula. Quello stesso tetto era stato consolidato dopo i sismi del 2016 e del 2017 nelle Marche. I tecnici della Provincia e della Protezione civile erano certi che non avrebbe dato problemi.Potrà sembrare cinico, ma la sicurezza delle scuole italiane è una lotteria. Anche quando dovrebbero essere solide, cascano. L'associazione nazionale presidi parla di un incidente a settimana. Perché servirebbero almeno cento miliardi per sistemare le cose. Perché stando all'ultima anagrafe dell'edilizia scolastica del ministero dell'Istruzione - ma i numeri sono parziali - su 42.408 edifici presenti sul territorio nazionale, il 10 per cento è stato è costruito prima del 1919, il 60 prima del 1971, il 37 per cento è situato in zone a rischio sismico (soltanto 15mila sono nelle pericolosissime zone 1 e 2) o a rischio idrogeologico. Soltanto il 12,3 per cento è stato innalzato con tecniche antisismiche, mentre il 43,8 necessita di manutenzione. Una chimera, poi, i controlli: appena il 32 possiede certificazioni statiche, il 66 ha il bollino per un buono stato igienico-sanitario.