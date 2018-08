CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 28 Agosto 2018, 07:30

«Andiamo al Quirinale. Tutti i sindaci delle zone a rischio sismico. E restituiamo la fascia tricolore. Se c'è una forte scossa e una scuola va giù non possiamo fare da capro espiatorio». È un fiume in piena Clemente Mastella, da due anni sindaco di Benevento.«Ne ho chiusi due, di ponti, se è per questo. Ma sulle scuole non ci sto a farmi mettere in mezzo. Se chiudo una scuola la città giustamente si rivolta, se non la chiudo e c'è una scossa sono responsabile penalmente di quel che succede. E dopo l'allarme Molise non me la sento».«Ah no, non scherziamo. Un conto sono le mie responsabilità, e me le prendo tutte, altra cosa le pastoie burocratiche. Non è mica un problema solo mio o solo di Benevento. Un po' in tutta Italia e al Sud in particolare ci sono scuole senza la certificazione di vulnerabilità sismica. Sono stati fatti i bandi, noi abbiamo partecipato e pure vinto, ma le verifiche non si fanno in poche settimane. E con questo clima chi se la prende la responsabilità di aprire le scuole?»«Il Comune ne possiede diciannove e più della metà, in base a una relazione del 2014, presenta dei problemi».