La Scuola Normale Superiore a Napoli, no del sindaco di Pisa

Giovedì 6 Dicembre 2018, 11:00

«Questo matrimonio non s'ha da fare, né domani, né mai». La citazione manzoniana ben si adatta alle parole infuocate del sindaco di Pisa, Michele Conti, che si oppone strenuamente al progetto tra Università Federico II di Napoli e Scuola Normale Superiore che prevede l'apertura di una sede della Normale nel capoluogo campano. Un progetto fortemente voluto dal direttore della prestigiosa istituzione universitaria pisana, Vincenzo Barone, e dal presidente Crui Gaetano Manfredi, che guida anche l'Ateneo federiciano, annunciato ormai un anno fa e che sta prendendo vita proprio in queste ore, grazie a un emendamento presentato in commissione Bilancio alla Camera dai relatori Silvana Comaroli (Lega) e Raphael Raduzzi (M5S). «La maggioranza di governo ci ripensi, si ravveda, faccia marcia indietro sull'istituzione di un inutile distaccamento meridionale» le dichiarazioni furiose del sindaco leghista Conti. La sede napoletana arriva dopo quella di Firenze aperta nel 2013.