Università, al via il corso online di giornalismo investigativo

Lunedi 16 marzo, alle ore 9.30, si terrà la prima lezione sulla nuova piattaforma dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli del corso di giornalismo investigativo tenuto da Cristiana Barone.



Tramite la nuova piattaforma dell’ateneo è possibile, oltre al docente, far collegare gli ospiti di ogni corso: alla prima lezione interverrà online il dirigente della Polizia di Stato, dr. Serpico su un caso di pedofilia di Barra mentre per la seconda lezione, prevista per mercoledì 18, l’ospite collegato alla piattaforma online sarà il cap. De Acutis del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, che interverrà su casi riguardanti “Atti persecutori e violenza di genere”.



“Vorrei conoscere virtualmente i miei iscritti e definire insieme le modalità delle lezioni”, dichiara Cristiana Barone. “Farò in modo – conclude la docente - di portare avanti, anche se in modalità on line, il programma didattico degli iscritti all’Ateneo”.



Tutto questo nasce dall’esigenza dell’Ateneo che, a causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19, ha deciso di continuare i corsi utilizzando le piattafome on line di e-learnig, in modo da garantire la continuità di istruzione ai discenti





