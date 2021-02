Il Napoli Fintech Lab del dipartimento di studi aziendali e quantitativi della Parthenope e Fintasico - la piattaforma di divulgazione sui temi dell'innovazione finanziaria - hanno siglato una partnership per collaborare alla realizzazione di articoli e commenti divulgativi su tematiche fintech e di digital transformation nell'industria dei servizi finanziari. L'iniziativa si pone come obiettivo l'inclusione finanziaria che si può raggiungere anche attraverso l'educazione finanziaria e la digitalizzazione.

Napoli FinTech Lab e Fintastico lavoreranno congiuntamente per la realizzazione di contenuti e di sintesi di ricerche ed analisi nell'ambito della finanza digitale, con lo scopo di divulgare il più possibile la conoscenza di soluzioni e strumenti digitali in ambito finanziario. Questa iniziativa è solo l'ultima, in ordine temporale, del Napoli Fintech Lab, progetto che riunisce banche, industria finanziaria, società tecnologiche, startup fintech e studenti, al fine di creare il primo ecosistema universitario fintech in Europa, rendendo totalmente gratuito l'accesso al programma di formazione per gli studenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA