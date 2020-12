Papa Francesco a marzo 2021 andrà in Iraq (Covid permettendo)

Città del Vaticano - Il primo viaggio post Covid che farà Papa Francesco sarà in Iraq. L'importante annuncio è stato fatto stamattina dal Vaticano. Un comunicato di poche righe ha informato che il pontefice ha accettato l'invito che gli era stato fatto dalla Repubblica dell'Iraq e dalla chiesa cattolica locale. Una minoranza ormai ridotta al lumicino dopo la guerra del 2003, l'arrivo dei fondamentalisti, le difficoltà evidenti e un accordo sulla loro presenza che non è mai sostanzialmente decollato.

Il viaggio, coronavirus permettendo, avverrà dal 5 all'8 marzo. Il programa di viaggio prevede una tappa a Bagdad, seguita da Ur dei Caldei, dove secondo la tradizione vi sarebbe stata la casa di Abramo, poi la città di Erbil, Mosul e Qaraqosh, nella piana di Ninive. In più occasioni il Papa, in passato, ha dovuto rinunciare al viaggio in Iraq perchè le condizioni relative alla sicurezza non permettevano alcuna pianificazione.

