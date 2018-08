Migranti, la Chiesa raddoppia: ospitalità per altri 40mila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 28 Agosto 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2018 08:04

Dopo il caso Diciotti la Chiesa ha deciso fare da sola e di accelerare l'avvio di una nuova fase su cui papa Francesco insiste da tempo: accoglienza a tutto campo. Sia in Italia, dove si punta a realizzare nelle strutture diocesane fino a 30-40 mila posti aggiuntivi; sia in Europa, dove i primi censimenti delle strutture e dei fondi ecclesiastici disponibili consentono di fissare l'asticella molto in alto. L'obiettivo, ambizioso ma non irrealistico, è quello di fare posto nel Vecchio Continente a 250mila persone tra richiedenti asilo e migranti economici.I cento ospiti accolti dalla Cei a Rocca di Papa non sono dunque che l'inizio. Ma anche la conferma che dall'Europa sarà difficile attendersi soluzioni concrete all'emergenza degli sbarchi. Il paradigma sarà dunque rovesciato. Sarà il Vaticano a presentare soluzioni all'Europa. Certo non risolutive, ma di certo esemplari. Non sarà facile né veloce. La Chiesa sa di dover andare controcorrente.