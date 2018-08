«Pentitevi dei peccati in pochi secondi», mega confessionale da 150 metri quadri per la visita del Papa a Dublino

Un'enorme scatola confessione "drive-thru" è stata eretta prima della visita del Papa in Irlanda. Papa Francesco è pronto per atterrare a Dublino per l'Incontro mondiale delle famiglie. Il Papa presiederà una serie di eventi a Dublino e Mayo, il più grande dei quali sarà la sua messa del parco di Phoenix.

Ahead of @Pontifex's visit this weekend, we thought we'd erect a drive-thru confession box, to enable the people of Ireland to repent decades of sins in mere seconds... pic.twitter.com/gln9vUDbMB — Paddy Power (@paddypower) 20 agosto 2018



Si stima che 600.000 pellegrini parteciperanno agli eventi in tutto il paese durante il fine settimana. In previsione della visita storica, come riporta il Si stima che 600.000 pellegrini parteciperanno agli eventi in tutto il paese durante il fine settimana. In previsione della visita storica, come riporta il Mirror , Paddy Power, la celebre agenzia di scommesse on line, ha costruito una scatola-confessione per "aiutare" il popolo irlandese a

pentirsi di decenni di peccati in pochi secondi





LEGGI ANCHE Irlanda, una trasmissione tv costringe il Papa ad accettare le dimissioni del vescovo insabbiatore



Il bookmaker irlandese ha costruito la struttura da 13 metri di larghezza, per 12 di altezza e 26 di profondità, in totale oltre 150 metri quadrati a Conyngham Road a Dublino.



L'idea viene dopo che un sondaggio ha rivelato che più di un quarto degli irlandesi non ha partecipato alla confessione da almeno decennio. E un ulteriore 29% ha dichiarato di non esserci stato da tanto tempo.



Un portavoce di Paddy Power ha commentato: Il bookmaker irlandese ha costruito la struttura da 13 metri di larghezza, per 12 di altezza e 26 di profondità, in totale oltre 150 metri quadrati a Conyngham Road a Dublino.L'idea viene dopo che un sondaggio ha rivelato che più di un quarto degli irlandesi non ha partecipato alla confessione da almeno decennio. E un ulteriore 29% ha dichiarato di non esserci stato da tanto tempo.Un portavoce di Paddy Power ha commentato:

L'Irlanda è cambiata molto dall'ultima visita del Papa - il matrimonio gay è legale, abbiamo abrogato l'ottavo emendamento, e persino segretamente acclamato l'Inghilterra nella Coppa del Mondo. Da decenni con il valore dei peccati accumulato da allora, stiamo fornendo un mezzo conveniente per completare il tuo contrito con le tue chiavi ancora nell'accensione. E se la gerarchia cattolica ha qualcosa che vorrebbe togliersi dal petto, sono più che benvenuti a fare un giro nel nostro mega confessionale

Lunedì 20 Agosto 2018, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2018 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA