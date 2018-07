Martedì 3 Luglio 2018, 13:51 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2018 14:36

Città del Vaticano - Tempo di vacanze anche per Papa Francesco. Per tutto il mese di luglio ha deciso di sospendere le Udienze Generali del mercoledi', così come sono sospese le messe mattutine con gruppi di fedeli a Santa Marta, a luglio e ad agosto. Le Udienze riprenderanno nel mese di agosto nell'Aula Paolo VI, mentre le messe a santa marta riprenderanno a settembre. L'unico appuntamento pubblico rimane l'Angelus della domenica. Sabato 7 luglio, però, ha accettato di andare a Bari con alcuni patriarchi orientali a pregare per la pace in medio oriente. Per la quinta estate consecutiva Bergoglio trascorrerà l'estate a Santa Marta, sotto l'aria fresca del condizionatore, senza sfruttare la residenza estiva di Castel Gandolfo che è sempre più aperta al pubblico, ormai quasi del tutto trasformata in un museo.