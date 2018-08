Scandalo pedofilia in Vaticano: «Ratzinger? Mai letto il memoriale di Viganò»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 31 Agosto 2018, 08:00

CITTÀ DEL VATICANO - Volano gli stracci in Vaticano. Da una parte i supporter dell'ex nunzio, Carlo Maria Viganò - che ha chiesto le dimissioni papali mettendo il dito nella piaga degli abusi e delle coperture ai piani alti della Chiesa-, e dall'altra i supporter di Papa Francesco. Una guerra mediatica senza quartiere che al momento non offre la possibilità a nessuno di parare i colpi bassi. E' persino dovuto intervenire il Papa Emerito, tramite il suo segretario personale, monsignor Georg Gaenswein, per smentire categoricamente un coinvolgimento (diretto e indiretto) di Ratzinger in questa brutta vicenda. «Egli non ha mai visto il memoriale pubblicato, non lo ha mai letto e nemmeno lo ha avallato. Sono tutte balle».