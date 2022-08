A Vietri sul Mare la piattaforma per la «Ceramica green»

La ceramica ambisce a diventare «Green» in Campania con una piattaforma operativa avviata a Vietri sul Mare, i cui pilastri sono stati gettati nel Convegno «Ceramica e Ambiente», promosso da CNA Salerno nell'ambito del Matres, il festival internazionale di Ceramica femminile in corso di svolgimento tra Cava dèTirreni e Vietri sul Mare e organizzato insieme all'associazione di artiste ceramiste Pandora, presieduta da Anna Rita Fasano. Coordinato dal direttore di Cna Salerno, Simona Paolillo, l'incontro ha visto la partecipazione del vice-presidente della Regione, Fulvio Bonavitacola, del Presidente Nazionale dei Ceramisti di CNA, Andrea Branciforti, e della Responsabile del Dipartimento Ambiente, Barbara Gatto. Le piccole imprese di ceramica hanno lanciato un sos, trovandosi spesso in difficoltà ad adempiere alle prescrizioni normative, che a volte finiscono per avere tra gli ostacoli anche i vincoli paesaggistici che limitano, per esempio, l'installazione delle canne fumarie e o dei pannelli fotovoltaici; d'accordo il sindaco di Vietri Giovanni De Simone.

Al convegno si è parlato del binomio «Ceramica e ambiente», che può consentire di lavorare sulla sostenibilità ambientale, attraverso ricerca e innovazione, mettendo in piedi una piattaforma che consenta di riciclare gli scarti della ceramica, recuperare l'uso dei materiali, ridurre i costi di produzione. Bonavitacola ha garantito che sosterrà questo processo, che avvia la Regione Campania verso la produzione green di ceramica, a patto che vengano messe in rete tutti i territori che la producono. «Dobbiamo incentivare l 'uso di metodologie che riducano gli scarti e incrementino il riciclo» ha detto Bonavitacola, annunciando l'intenzione di avviare un confronto con Arpac e Soprintendenza. Soddisfatti il presidente territoriale di CNA Salerno Lucio Ronca, il presidente dei ceramisti di CNA Salerno Franco Raimondi e il Segretario Nazionale dell'Unione Artistico Tradizionale di Cna Gabriele Rotini.