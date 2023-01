Accoltellamento ad Eboli: indagini dei carabinieri

Un uomo è stato accoltellato ad Eboli. L'accoltellanento è avvenuto al culmine di una lite tra stranieri per futili motivi. L'uomo ferito è stato colpito più volte con un'arma da taglio e probabilmente l'accoltellatore era ubriaco. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, che sono a lavoro per scoprire il motivo dell'azione criminosa che molto probabilmente è riconducibile ad un debito. Il ferito è ricoverato all'ospedale di Eboli ma non è in pericolo di vita.