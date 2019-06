Mercoledì 19 Giugno 2019, 18:08

Lo stadio Guariglia di Agropoli che vanta strutture di primo piano per tre giorni a partire da venerdì 21 giugno e fino a domenica 23 diventa capitale dell'Atletica giovanile. Nell'impianto all'avanguardia della cittadina tirrenica è presente anche una pista di ultima generazione intitolata a Pietro Mennea, si svolgerà il Campionato nazionale di Atletica categoria under 18.Alla kermsse sarà presente il meglio del panorama nazionale della disciplina e per tre giorni Agropoli sarà invasa da oltre 2000 atleti in rappresentanza di 329 società provenienti da tutt'Italia, per contendersi i 42 titoli in palio. I vincitori li ritroveramo tra un mese a Baku in Azerbaijan, dove è in programma il Festival Olimpico della gioventù, e avranno accesso agli Europei in programma il prossimo anno a Rieti. Grande soddisfazione per quest'evento è stata espressa dagli amministratori locali e dal rappresentante dell'Atletica Agropoli, che vedono nel campionato nazionale U.18 anche un momento di crescita turistica per Agropoli.