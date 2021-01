Carcasse di auto bruciate, elettrodomestici fuori uso, lamiere, bidoni, bombole del gas, pneumatici, ingenti quantità di ferri arrugginiti di ogni tipo e, tra i vari accumuli, una quantità cospicua di oggetti di plastica di ogni tipo: era una vera e propria discarica abusiva quella individuata nel primo pomeriggio di oggi, in località Fuonti Alta, dagli agenti della polizia locale di Agropoli guidati dal comandante Sergio Cauceglia e dalle guardie ambientali del N.I.T.A.

Il blitz fa seguito a un primo controllo, effettuato pochi giorni fa dalle guardie ambientali, a seguito di una segnalazione. Oltre ai cumuli d'immondizia, agenti e guardie ambientali si sono ritrovati davanti capanne adibite a stalle che ospitavano animali da basso cortile e un gregge di capre. Gli animali, a seguito di un primo controllo, sono risultati sprovvisti di documentazione e marca auricolare, per cui è stato allertato anche l’ufficio veterinario distrettuale per gli accertamenti di rito.



Erano presenti anche cinque cani, anch’essi privi di documenti sanitari e microchip. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia municipale sui reati riscontrati. Nel frattempo è stato imposto l'obbligo del ripristino dei luoghi e lo smaltimento del materiale ammassato che, naturalmente, dovrà essere effettuato come previsto dalla legge. Ai proprietari dell'area è stato imposto anche l'obbligo di provvedere a far dotare subito i cani di microchip.

