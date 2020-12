NOCERA INFERIORE. Allarme bomba al tribunale di Nocera Inferiore, ma era solo una borsa dimenticata da qualcuno. Questa mattina, sono scattate tutte le procedure di sicurezza, con evacuazione dell'aula bunker della cittadella giudiziaria, sezione penale, a seguito della scoperta di una borsa all'interno dell'aula. La circostanza ha visto l'intervento della polizia del commissariato di Nocera Inferiore e della vigilanza privata che gestisce gli ingressi di tutto il tribunale di via Falcone.

La borsa è stata poi rimossa, dopo le operazioni di verifica e controllo, permettendo ad avvocati e giudici di riprendere le udienze. Più di qualcuno, tuttavia, aveva avuto il timore di essere tornati indietro di qualche anno, quando gli allarmi bomba furono talmente tanti, da bloccare le udienze, più volte, nel giro di pochi mesi. In un caso, poi, la Procura scoprì, attraverso indagini, che almeno tre persone erano riusciti a far saltare un intero giro di udienze, attraverso un paio di telefonate, che costò a tutti l'accusa di procurato allarme.

Ma altri episodi non sono stati mai chiariti, ad esempio telefonate che giungevano al centralino del tribunale, provenienti da cabine telefoniche nel napoletano. Ieri mattina, l'aula bunker era stata temporaneamente evacuata per permettere al personale di polizia di verificare eventuali situazioni di pericolo o allarme, fino al ripristino, poi, dei lavori, secondo le norme anti Covid-19, che vietano al pubblico di fare accesso alle aule, in questione, ad eccezione di avvocati e testimoni.

