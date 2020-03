Maxi sequestro di gasolio ad Angri, oltre 14mila litri. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Salerno, che ha sequestrato un ingente quantitativo di gasolio per autotrazione, detenuto illegalmente presso un'azienda agricola di Angri, in violazione delle norme fiscali in materia di prodotti energetici. Durante un lavoro dicontrollo, le Fiamme Gialle di Scafati hanno rinvenuto dentro un capannone una cisterna completa di colonnina contalitri e di pompa erogatrice, insieme ad altri otto contenitori in plastica - i "cubotti" - , tutti contenenti gasolio "agricolo" per il rifornimento dei mezzi della ditta. Il responsabile dell'azienda non è stato in grado di esibire la documentazione contabile del prodotto destinato ad usi fiscalmente agevolati, necessaria per ricostruirne la provenienza ed attestarne la legittima detenzione. Lo stesso è risultato sprovvisto del certificato di prevenzione incendi e della certificazione di conformità degli impianti, prevista per motivi di sicurezza, quando il quantitativo di carburante stoccato supera i 9000 litri.



Il titolare è stato denunciato a piede libero dalla procura di Nocera Inferiore, per sottrazione al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici e dell'omessa denuncia all'autorità competente del possesso di materiale esplodente e altamente infiammabile. Solo qualche settimana fa, sempre nell'Agro nocerino, la Finanza sequestrò 18 postazioni per l'erogazione del carburante presso 3 diversi distributori. Le stesse verifiche avevano evidenziato la presenza di concentrazioni di zolfo nei carburanti, di gran lunga superiore rispetto ai limiti consentiti: un "mix" di sostanze estremamente dannose per i motori delle autovetture. Dalle successive indagini, I finanzieri avevano individuato tutte le "pompe bianche" che acquistavano gasolio e benzina dalla società, facendo scattare il sequestro per 3 di queste. Quattro furono le persone denunciate, per il reato di miscelazione non autorizzata.





© RIPRODUZIONE RISERVATA