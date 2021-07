Angri, fattoria didattica da demolire: il Tar sconfessa il Comune

La fattoria didattica nell'area pedemontana non dovrà essere smantellata. Lo hanno deciso i giudici della seconda sezione del tribunale amministrativo di Salerno, che hanno annullato l'ordinanza emessa dal Comune nel 2011 con la quale si invitata il titolare dell'attività a demolire e ripristinare gli abusi effettuati nell'area.

Contestato in particolare il cambio di destinazione d'uso di una serie di serre agricole. Interventi, che come hanno stabilito i giudici, non erano soggetti al rilascio di alcuna licenza da parte dell'ente.