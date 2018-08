Giovedì 16 Agosto 2018, 00:06

ANGRI - Non si fermano all'alt della polizia stradale e si ribaltano in prossimità dell'uscita autostradale di Angri. Momenti di tensione alle 20.30 di mercoledì sera sull'A3. A bordo dell'auto viaggiavano cinque ragazzi dei quali uno è stato trasportato all'ospedale in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e tre ambulanze. Lunghe code e svincolo chiuso.