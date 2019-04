CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 17 Aprile 2019, 12:00

Il Comune di Salerno ha ricevuto i fondi per l'installazione dei tornelli allo stadio Arechi. Altri tornelli: si aggiungeranno a quelli esistenti, saranno a doppio ingresso e verranno posizionati ai varchi dei Distinti e della tribuna. Saranno propedeutici all'innalzamento della capienza dell'impianto di via Allende: abbassata a dicembre 2017 proprio perché mancavano tornelli, ritornerà a 31.300 spettatori. I soldi, 450mila euro iva compresa, arrivano dal fondo cassa delle Universiadi e sono stati destinati pochi giorni fa a Palazzo di Città attraverso un decreto dirigenziale firmato dal commissario straordinario per le Universiadi, il direttore generale Gianluca Basile. Si tratta di un finanziamento extra: i soldi sbloccati si aggiungono ai 2,7 milioni di euro (a fronte dei 5,6 richiesti in origine) che erano stati già destinati al restyling dello stadio Arechi, sediolini compresi. Sono definiti in gergo «fondi livello 2», perché l'intervento è finanziato attraverso il pacchetto Universiadi ma non è funzionale alle Universiadi. Infatti l'installazione dei tornelli comincerà al termine dell'Olimpiade Universitaria. Il cartellone degli eventi bypassa Salerno per quanto riguarda la cerimonia di apertura e di chiusura ma coinvolge totalmente il capoluogo e la sua provincia per quanto riguarda la disputa di importanti competizioni di sport di squadra, tra questi il calcio che avrà lo stadio Arechi come struttura di riferimento, il 2, 10, 11 e 13 luglio.