NOCERA SUPERIORE. Finisce sotto un treno ma ne esce illeso. Tragedia sfiorata oggi pomeriggio, poco prima delle 15,00, a Nocera Superiore, quando un giovane ventenne è finito sotto un treno, riuscendo non si sa come a non ferirsi. Il convoglio proveniva da Napoli e pare avesse già frenato da diversi minuti quando ha raggiunto il ragazzo, che per un caso fortuito non ha riportato alcuna ferita. Quest'ultimo - secondo testimoni - stava attraversando i binari per arrivare dall'altra parte della stazione. Pare stesse raggiungendo un altro treno, sul quale doveva salire, diretto nella direzione opposta, verso Salerno. Avvistata la sagoma del ragazzo, il macchinista avrebbe suonato in maniera continua la tromba che funge da segnalamento, in casi di emergenza. Una volta che il treno si è fermato del tutto, diverse persone hanno aiutato il giovane ad uscire da sotto il convoglio. Apparso disorientato e con il giubbotto sporco di polvere, è stato soccorso da un'ambulanza e trasferito in ospedale per accertamenti. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine, per ricostruire la dinamica dell'accaduto, che poteva avere esiti certamente più nefasti. Il ragazzo avrebbe attraversato i binari, contravvenendo alle regole. Qualora venisse accertata la circostanza, rischia di essere denunciato. © RIPRODUZIONE RISERVATA