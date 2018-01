Auto va fuori strada, distrugge una ringhiera e fa un salto di due metri: feriti due giovani

Sabato 20 Gennaio 2018, 09:22 - Ultimo aggiornamento: 20-01-2018 09:54

Tragedia sfiorata questa notte a Sala Consilina. Un'auto lungo la strada statale 19 guidata da un giovane di Montesano è andata fuori strada in località Trinità. Nei pressi di una semicurva a destra l'auto, per motivi in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Sala Consilina e dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Sala Consilina, è andata dritta. Ha attraversato il parcheggio di una casa, sbattuto contro l'abitazione, divelto una ringhiera e distrutto tubi e impianti vari, per finire poi su di un fianco dopo un volo di circa due metri. Sul posto immediato l'arrivo dei militari, delle ambulanze e dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina guidati dal caposquadra Eugenio Siena. Nell'auto oltre al conducente anche un altro giovane sempre di Montesano. Entrambi feriti sono stati portati al nosocomio pollese.