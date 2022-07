Cori Avellino contro la Salernitana, è polemica dopo la festa del lupo

È polemica social tra Avellino e Salernitana dopo la festa del lupo allo stadio Partenio-Lombardi. Sui social rimbalzano i cori dei tifosi biancoverdi lanciati dal giornalista di Sportitalia Michele Criscitiello.

Dallo sfottò sulla “puzza di pesce” al classico “Chi non salta è di Salerno” fino al coro intonato dai tifosi irpini: «Un solo grido, un solo allarme, Salerno in fiamme, Salerno in fiamme». Ed è proprio questo coro ad avere esacerbato gli animi social.