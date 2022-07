Calciomercato Salernitana, news oggi: De Sanctis tra Maupay e Piatek

La Salernitana balla sulle punte, il weekend è cominciato con i fuochi d'artificio. Il club granata ha deciso di rilanciare per Neal Maupay, la punta centrale del Brighton e di origini francesi che festeggerà 26 anni il 14 agosto, giorno del debutto del cavalluccio marino in Serie A contro la Roma allo stadio Arechi. La Salernitana sta lavorando su due binari: deve convincere il Brighton e anche il giocatore. Ha cominciato dal club inglese e ieri ha formulato la propria offerta migliorativa. L'ha sensibilmente ritoccata - da 10 a 12 milioni di euro - e ha inserito una postilla, una scadenza. È prossima, imminente: attenderà fino alle ore 9 di oggi.

Non è accaduto per mettere fretta al Brighton ma perché non c'è più tempo e nel valzer delle punte è caldissima anche la pista Bonazzoli, sia a Salerno sia a Verona, in particolare dopo l'addio di alcuni pezzi pregiati all'Hellas. A Bonazzoli, che nel frattempo non ha partecipato ieri all'amichevole Brescia-Sampdoria vinta 1-0 dai liguri, è stato proposto un quadriennale. Il Brighton inizialmente ha chiesto 15 milioni di euro per Maupay, probabilmente trattabili. La Salernitana, però, è convinta di fare breccia con questa nuova offerta e poi aspetterà la risposta del calciatore. L'attaccante ha realizzato in media 8-10 gol in Premier League, che è un campionato di prima fascia. Il Brighton gli corrisponde 2 milioni di euro di ingaggio e Maupay per trasferirsi in Italia ne ha chiesti 2,5. In ragione del «Decreto Crescita», però, il suo stipendio e quello dell'italiano Bonazzoli in qualche modo si equivalgono. La trattativa per il francese l'ha avviata il diesse De Sanctis e l'ha rifinita. È evidente, però, che adesso occorra il portafoglio dell'investitore e quindi il patron Iervolino è impegnato in prima persona per la felice conclusione dell'affare. Maupay o Bonazzoli, poi Krzysztof Piatek. Il «pistolero» può arrivare in prestito dall'Herta Berlino e la Salernitana dovrà condividere con i tedeschi lo stipendio del giocatore polacco. L'attaccante ha un ingaggio di 3,5 milioni di euro e il club dell'ippocampo ne investirà 2. Occhio, però, agli inserimenti: il Borussia Dortmund ha fatto più di un sondaggio e l'Herta potrebbe essere attratto dalla possibilità di monetizzare la cessione di Piatek, anziché trasferirlo in prestito. L'attacco granata, com'è noto, ha anche le sue spine: devono essere ceduti Mikael per liberare un posto da extracomunitario oltre che in lista, a prescindere, e il nigeriano Simy che è richiesto dal Bari.

È ufficiale il trasferimento di Luka Bogdan alla Ternana: prestito con diritto di riscatto fissato a 300mila euro più il 30% da corrispondere alla Salernitana sulla futura rivendita. È stata anche conclusa la cessione - definitiva ed a titolo gratuito - di Gagliolo alla Reggina. Le cifre, la portata del suo ingaggio e di molti altri (ad esempio Cavion, che l'attuale proprietà ha ereditato) danno la fotografia di quale sia il coefficiente di difficoltà, nel momento in cui bisogna poi imbastire trattative per le uscite. Il vincolo sottoscritto con Gagliolo, scadenza giugno 2023, prevedeva ingaggio da 850mila euro lordi e premio di ulteriori 250mila euro lordi alla decima presenza. Il giocatore si allenerà domani al centro sportivo Mary Rosy, in attesa del trasferimento: ieri non si è aggregato in albergo ai compagni che dovevano presentarsi entro le ore 23. Il Cosenza ha chiesto Cavion e Jaroszynski. Il primo ha già rifiutato 4 anni a Vicenza e il secondo - stipendio alto, allo stesso modo - può essere ceduto, se resterà Sy come riserva di Bradaric. L'ex Lille, Sambia e al momento Mazzocchi (in attesa di Birindelli dal Monza) si alterneranno sulle fasce.

A De Sanctis è stato proposto anche Faraoni, poi Grassi per la mediana. Al momento ha preso tempo: priorità agli attaccanti, poi valutazione ad ampio raggio in base al budget per le uscite. A centrocampo l'obiettivo è lo juventino Rovella. La Salernitana vuole definire l'ingaggio del giocatore classe 2001 di proprietà della Juventus e in forza alla nazionale Under 21 optando per la formula del prestito con diritto di riscatto. In difesa, se non si può attendere Okoli ad oltranza, c'è possibilità di trattenere Motoc e di puntare su un altro difensore centrale, stavolta over.