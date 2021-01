Due ladri sono entrati in una casa a Buonabitacolo, intorno alle 5 del pomeriggio di ieri pensando fosse vuota ma si sono trovati di fronte un bambino. I malviventi alla vita del piccolo di 11 anni sono fuggiti via e lo hanno spintonato violentemente facendolo cadere. Indagini in corso.

