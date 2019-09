Venerdì 20 Settembre 2019, 22:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ennesimo incendio questa sera a Battipaglia. Il fuoco è divampato in via Fosso Pioppo a poca dustanza dalle abitazioni e poco lontano dallo svincolo dell'A2 l'autostrada del Mediterraneo. Sul posto i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile che hanno provveduto a spegnere il rogo in un campo dove c'era anche immondizia. Intanto, nel pomeriggio di oggi si sono verificati altre tre incendi di sterpaglie nella zona industriale. IIntanto le forze dell'ordine ha ordinato il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, hanno intensificato i controlli per prevenire i roghi.