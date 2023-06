Battipaglia, i musulmani celebrano la Festa del Sacrificio

Si è svolta mercoledì, a Battipaglia, la festa dell'Eid Al Adha, la Festa del sacrificio di Abramo. Alla preghiera della locale comunità musulmana, tenutasi dinanzi allo stadio Pastena, ha partecipato anche la vicesindaca Maria Catarozzo, nella foto con l'imam Hedi e altri membri della comunità.

Pontecagnano: investito mentre attraversa, muore un 51enne

Scrive il portavoce Eugenio Mastrovito: «Uomini e donne provenienti da Paesi diversi uniti sotto uno stesso cielo, dimenticando, per una volta, ogni differenza. In questo giorno benedetto, ci fermiamo per onorare le virtù della fede, della generosità e dell'umiltà. Possa questa giornata ricordarci la forza che viene dall'unità e dalla gioia della condivisione. Eid Al Adha significa condividere ciò che abbiamo e prendersi cura di chi è nel bisogno. Possiamo noi tutti comprendere e adottare il vero significato del sacrificio per godere del vero significato di questa giornata di festa. Alla vicesindaca Catarozzo e all’amministrazione comunale della città di Battipaglia, il ringraziamento della Moschea per l’impegno istituzionale nel favorire occasioni di incontro e di dialogo e per l’amicizia che riservano alla nostra comunità.

Alle sorelle e ai fratelli, ai volontari, ai tanti amici che ci hanno raggiunto con telefonate e messaggi, gli auguri di una gioiosa Festa del Sacrificio».