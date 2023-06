Pontecagnano: investito mentre attraversa, muore un 51enne

Tragedia a Pontecagnano la scorsa notte. Un uomo, 51enne residente a Pontecagnano, è stato investito ed ucciso da un'auto mentre attraversava la strada in via Dei Navigatori poco lontano dalla discoteca Dolce Vita. Sul posto i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del capitano Graziano Maddalena.