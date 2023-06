Chiusura con probabili prescrizioni per un ben noto ristorante Sushi del centro cittadino che garantiva dall’aperitivo mattutino al dopo cena tutto rigorosamente giapponese. Tra i preferiti di salernitani e turisti, il locale è finito nel mirino dei carabinieri del Nas Salerno. L’ispezione è andata avanti per ore. È iniziata prima all’interno delle cucine del locale, poi è continuata nel deposito e si è conclusa ancora nel ristorante. Un furgoncino autorizzato dai carabinieri ha portato via proprio dal deposito prodotti presumibilmente scaduti e in cattivo stato di conservazione tanto che, in prossimità dello stesso, i cattivi odori erano continui. Probabilmente erano stati anche segnalati ai militari del Nucleo Antisofisticazioni di Salerno che ha fatto scattare nella giornata di ieri il blitz.

Ci sono volute un paio di ore per portare via i prodotti conservati nel deposito, dove i carabinieri hanno riscontrato anche pessime condizioni igienico sanitarie. Così i responsabili del locale, che ieri mattina avevano regolarmente aperto le proprie porte ai clienti, sono stati costretti a dire no ai primi clienti del mattino che si sono presentati anche solo per fare colazione. «Hanno tirato fuori materiale che era marcio» raccontano alcuni testimoni. Ora le carte e i documenti verranno analizzati negli uffici del Nas per adottare tutti i provvedimenti del caso: dalle multe alla denuncia fino a stabilire le prescrizioni da adottare e i giorni di chiusura.

IL TARGET

Tanti i clienti del locale, aperto tutta la giornata e pronto a servire pesce crudo a qualsiasi ora del giorno, anche oltre l’orario di pranzo per poi riprendere nuovamente nel tardo pomeriggio con gli aperitivi al sushi, senza alcuna interruzione di sosta. I Nas stanno ora controllando anche le posizioni lavorative degli addetti alla sala e alle cucine. Molti sono stranieri, il cuoco è giapponese. Bisogna anche verificare le condizioni dell’abbattitore, necessario nei ristoranti per la conservazione dei prodotti e anche il rispetto delle norme igieniche in cucina dal momento che la maggior parte dei tavoli è posizionata all’esterno del locale sia d’estate e sia d’inverno. Quindi si attendono ulteriori provvedimenti. E potrebbe essere soltanto uno dei primi controlli a ristoranti del centro cittadino visto anche il boom di presenze di turisti che si registra nelle ultime settimane. E viste anche le particolari regole che vanno adottate nel caso di cucina giapponese.