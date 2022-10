Blitz delle forze dell'ordine in litoranea tra Battipaglia ed Eboli

Prosegue l’attività interforze diretta al contrasto della segnalata recrudescenza della fenomenologia delinquenziale relativa alla fascia costiera dei Comuni di Battipaglia, Eboli e Pontecagnano, secondo le direttive dettate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dal Prefetto di Salerno.

La polizia, in particolare gli agenti del commissariato di Battipaglia, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dell’unità cinofila, i militari dell’Arma dei carabinieri della Compagnia di Eboli e gli uomini della guardia di finanza di Salerno e Eboli con unità cinofila, collaborati dalle polizie locali hanno effettuato servizi di controllo in litoranea per fronteggiare lo spaccio di stupefacenti, lìimmigrazione clandestina, fenomeno della prostituzione, contraffazione e commercio illegale. Sono state controllate 252 persone e 156 veicoli. I carabinieri hanno effettuato il sequestro di un’auto priva di assicurazione e didue targhe di nazionalità bulgara, ritrovare a bordo di un’auto guidata da un

cittadino italiano.