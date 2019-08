Giovedì 8 Agosto 2019, 14:41 - Ultimo aggiornamento: 08-08-2019 15:20

Tra le criticità dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore c’è anche l’ammodernamento o la sostituzione degli ascensori. Questa mattina tre persone sono rimaste bloccate per oltre mezzora in un elevatore destinato ai visitatori. Hanno dovuto attendere oltre mezzora per essere liberati. Nonostante avessero azionato l’allarme, raccontano dopo la disavventura, nessuno ha fornito notizie su costa stava succedendo. Poi all’improvviso l’elevatore si è rimesso in moto consentendo ai tre sfortunati visitatori di raggiungere il piano terra. Non è la prima volta che un ascensore dell’Umberto I si blocca.