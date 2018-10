Lunedì 1 Ottobre 2018, 17:49

AULETTA - Hanno rubato della merce da una ditta edile, l'hanno caricata su un furgone della ditta stessa e hanno tentato la fuga. Ma - forse proprio per il carico in eccesso - dopo pochi metri la ruota è scoppiata e i malviventi sono rimasti a piedi. È successo ad Auletta, in località Mattina. Lo scoppio ha svegliato i proprietari della ditta edile che hanno lanciato l'allarme e ai ladri non è rimasto che fuggire a piedi e far perdere le proprie tracce nell'oscurità.