Martedì 20 Agosto 2019, 12:06

Su ogni campo di calcio del Vallo di Diano era conosciuto per la sua passione, la sua grinta e il suo amore per i colori che indossava. Buonabitacolo innanzitutto. Gianluca Romano era questo e molto di più. Un punto di riferimento per il mondo “pallonaro” dilettantistico del comprensorio ma soprattutto un punto di riferimento per la sua famiglia e la sua comunità. Se ne è andato a 49 anni, ha accusato un malore questa mattina poco dopo il suo ingresso negli uffici dove lavorava in un’azienda di Atena Lucana. Si è sentito male e a nulla sono serviti i soccorsi arrivati sul posto. Ad Atena Lucana è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri ma è stato accertato che si è trattato di un malore.Un ottimo giocatore, una bravissima persona, padre di due figli e al centro della comunità di Buonabitacolo per diverse attività. Perché per lui il gioco di squadra – nello sport e nella vita – era tutto. Se ne è andato questa mattina. Lasciando un vuoto incolmabile.