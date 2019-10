Giovedì 17 Ottobre 2019, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2019 06:46

Bus troppo piccolo e affollato: studentessa di 13 si sente male e finisce in ospedale. È accaduto ieri mattina a Dupino, a Cava de’ Tirreni, intorno alle 7.40 sull’autobus della linea 60 che serve ben 6 frazioni (Arcara, Marini, Alessia, Santi Quaranta, Dupino e Rotolo). Come da giorni segnalato dalle stesse mamme della zona, il mezzo (un minibus) è troppo piccolo, specie nella corsa della mattina, quando decine e decine di studenti usufruiscono del mezzo per raggiungere il centro e i diversi istituti scolastici.«Il bus era strapieno - raccontano le mamme - erano stipati come sardine senza tener conto del caldo e dell’umidità. Una delle ragazze ha avvertito un malore». È stato, infatti, necessario far scendere la 13enne, che è stata poi accompagnata in ospedale dalla mamma per un controllo. Per fortuna non si è trattato di nulla di grave, ma solo di un mancamento, causato con ogni probabilità dall’ambiente affollato. «Vengono trattati come bestiame - accusa una mamma -. Noi paghiamo puntualmente gli abbonamenti, ma in cambio che servizio riceviamo? È evidente che la corsa della mattina, in concomitanza con l’inizio delle lezioni, è superaffollata. Allora sarebbe stato giusto destinare un pullman più grande o due piccoli, che però devono essere una certezza».