Ammazzare il tempo durante il lockdown inscenando una puntata di «» dai balconi del condominio. Succede anche questo in Campania durante le lunghe giornate di quarantena.A rendersi protagonisti del siparietto, che ripropone il format tv reso celebre da Maria De Filippi, alcuni vicini di casa di una palazzina di, in provincia di Salerno. Nel video registrato da uno dei residenti, e pubblicato sui social dalla pagina Trash Italiano - che racconta ironicamente il mondo dello spettacolo italiano attraverso gif, meme e video - ogni interprete ha il suo ruolo: come da copione c’è «Maria» che presenta al pubblico «Grazia», la dirimpettaia che vuole inviare una lettere alla signora «Annamaria» del quarto piano per risolvere un contenzioso riguardo al posto auto occupato indebitamente dalla vicina.Ed ecco che dal balcone di casa, rigorosamente in bici, appare il «Postino», pronto a recapitare ad Annamaria, affacciata al balcone continguo, la famosa busta. Dopo essersi accertato - come da prass i- di parlare con la persona giusta, il postino inviato in missione da Maria finisce goliardicamente per essere vittima di un gavettone.Un minuto di ilarità ragalato al popolo del web in questo duro momento, che ha suscitato l’ironia degli internauti. Tra i commenti su facebook c’è chi si domanda. «» e chi elogia invece la fantasia e la capacità dei campani di trovare sempre un modo per ridere.