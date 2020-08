Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto per strada a Battipaglia. Si tratta di un uomo, 50enne battipagliese, ritrovato la scorsa notte in via Manfredi. I carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini ed è stato effettuato l'esame esterno del cadavere. L'uomo è stato stroncato da un infarto mentre camminava per strada senza avere nemmeno il tempo di chiedere aiuto. In nottata poi è stato rinvenuto il cadavere e gli investigatori hanno provveduto ad avvertire il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Salerno. © RIPRODUZIONE RISERVATA