Vandali in azione nella notte presso la scuola di Camerota Capoluogo. Ignoti hanno realizzato una serie di scritte, utilizzando probabilmente delle bombolette spray, all’esterno dell’edificio. La scoperta è stata fatta questa mattina. Imbrattate le pareti dell’edificio e rotti i vetri di alcune porte. Il sindaco Mario Scarpitta ha già esposto formale querela contro ignoti.



Questa non è la prima volta che si registrano simili episodi a Camerota e in particolare al Capoluogo. Lo scorso anno la scuola fu già presa di mira. Inoltre problemi riconducibili a vandali, sempre un anno fa, si segnalarono presso il municipio. Alcuni residenti denunciarono la presenza di una verae propria baby gang sul territorio. © RIPRODUZIONE RISERVATA