Mercoledì 5 Settembre 2018, 16:52

Paura lungo lo svincolo autostradale di Atena Lucana. Un camion, per cause in corso di accertamento è andato in fiamme. Il conducente si è accorto in tempo di quanto stava avvenendo e si è fermato. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Alessandro Morello che hanno spento il rogo. Piccoli disagi alla circolazione stradale. Sul posto anche la Polizia stradale e i tecnici dell'Anas.