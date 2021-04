Da 34 anni oltre 150mila persone non possono prendere il treno se non spontandosi in auto o in pullman per diverse decine di chilometri. Sono i residenti dei comuni attraversati della tratta ferroviaria Sicignano-Lagonegro, sospesa da Ferrovie italiane nel 1987 per dei lavori sulla Battipaglia-Metaponto e mai più ripristinata.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati