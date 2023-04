Paestum, inizia la festa del carciofo Igp: il programma

Al via oggi sabato 22 aprile la festa del Carciofo di Paestum Igp nel borgo di Gromola a Capaccio Paestum. Nell’ambito del programma, lunedì 24 aprile, alle 18 si terrà il convegno «il Carciofo di Paestum Igp nella dieta mediterranea» moderato dal conduttore di Linea Verde Rai Beppe Convertini, che vedrà tra i relatori Franco Alfieri (sindaco di Capaccio-Paestum), Attilio Pierro (membro della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati), Andrea Volpe (consigliere della Regione Campania), Valerio Calabrese (direttore del museo vivente della Dieta Mediterranea), Vito Busillo (presidente Coldiretti Salerno), Gennaro Velardo (presidente Italia Ortofrutta), Alfonso Esposito (presidente O.p. Terra Orti e del Consorzio di Tutela del Carciofo di Paestum Igp), Emilio Ferrara (direttore O.p. Terra Orti e del Consorzio di Tutela del Carciofo di Paestum Igp).

Tante le novità culinarie e non che accompagneranno questi giorni di festa (dal 22 al 25 aprile e, nuovamente il 29 aprile e il primo maggio 2023). Tra queste ricordiamo: aree espositive extra da 1,000 mq all’interno delle quali saranno presenti molteplici e vari mezzi agricoli, nuovi stand in cui verranno preparati e serviti primi piatti, secondi e un dolce interamente gluten free, contenenti tutti il medesimo ingrediente, il protagonista della festa: il carciofo. Presso altri stand, gli amanti del vegetariano, proveranno il contenuto del Cestino Primavera, un composto con base di pane con carciofi, zucchine, carote e patate. Una vasta scelta per soddisfare le esigenze di tutti i visitatori. La serata di lunedì 24 aprile sarà allietata dalla presenza del cantante Gigione, il quale, insieme ai suoi figli Jò Donatello e Menayt, intratterrà il pubblico con un concerto.