Un'ambulanza si è ribaltata questo pomeriggio a Capaccio Paestum. Ferite le tre persone a bordo: l'autista, un medico e un infermiere che componevano l'equipe di soccorso. Fortunatamente in quel momento non c'erano pazienti a bordo. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14 in Via Capaccio-Paestum, la strada che collega il capoluogo con le frazioni della pianura. Secondo una prima ricostruzione, l'ambulanza medicalizzata dell'ASI, mentre scendeva dalla collina verso il basso, in una curva avrebbe urtato il muretto di recinzione di un'abitazione e poi si sarebbe ribaltata. L'impatto è stato violento, il parabrezza è andato in frantumi. In soccorso sono subito arrivate altre ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale. © RIPRODUZIONE RISERVATA