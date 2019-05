Domenica 12 Maggio 2019, 10:22

Azienda agricola in fiamme ad Atena Lucana lungo via Nazionale. Nella notte sono andate in fiamme il capannone e alcuni mezzi agricoli per un danno di circa 20mila euro. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina e i carabinieri della compagnia valdianese.