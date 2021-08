Castel San Giorgio brucia ancora, il sindaco fa denuncia in Procura

CASTEL SAN GIORGIO. Ferragosto di fuoco a Castel San Giorgio. Un altro incendio si è sviluppato oggi pomeriggio, sempre nella zona di Trivio, così come qualche giorno fa. Tanta la paura per la vicinanza ad alcune abitazioni ed attività commerciali. Sul posto sono intervenute quattro unità del gruppo comunale di protezione civile di Castel San Giorgio e di Roccapiemonte, la sma Campania e gli agenti di polizia municipale agli ordini del comandante Giuseppe Contaldi con il coordinamento del sindaco Paola Lanzara. «Ancora fiamme, ancora pericolo, la nostra montagna e le nostre colline continuano a bruciare - ha detto il sindaco - Un ringraziamento particolare ai gruppi di volontari della Protezione Civile di Castel San Giorgio, Siano e Roccapiemonte che da giorni respirano fumo e ingoiano sudore e lacrime, al Comando di Polizia Locale di Castel San Giorgio con a capo il comandante Giuseppe Contaldi. Esprimo, unitamente a tutta l'amministrazione comunale, la mia vicinanza alle comunità locali che vivono nelle aree colpite in questi giorni dagli incendi.È inqualificabile anche solo l'ipotesi che dietro queste catastrofi per ecosistemi e abitanti vi sia la mano dell'uomo. Mi auguro che le autorità competenti risalgano ai responsabili affinché possano essere consegnati alla giustizia e puniti adeguatamente e che atteggiamenti di questo tipo possano essere isolati e banditi dalle stesse comunità che ne sono colpite».