Castel San Giorgio, rissa e coltellate: cinque accusati di tentato omicidio

Sono 5 le misure cautelari eseguite nei confronti di altrettanti giovani indagati per una rissa scoppiata lo scorso marzo a Castel San Giorgio, culminata nell'accoltellamento di un ragazzo poi ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale di Mercato San Severino. Per uno dei giovani destinatari dell'ordinanza, emessa dal gip di Nocera Inferiore ed eseguita dai Carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, l'accusa è di tentato omicidio.

Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, mentre per gli altri quattro, indagati per rissa aggravata, è stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Le indagini sulla rissa e il ferimento sono state eseguite dai Carabinieri della stazione di Castel San Giorgio i quali hanno acquisito ed analizzato tutti i sistemi di videosorveglianza installati nella zona e ascoltato numerosi testimoni.