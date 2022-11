Scafati, 20mila euro di anticipo ma nessun lavoro: due a processo

Avrebbe intascato un anticipo di 20mla euro promettendo di iniziare i lavori (il cui prezzo era però superiore) per uno stabile da ristrutturare. Ora è accusato di non aver iniziato l'opera e di non aver restituito nemmeno i soldi. Due persone sono sotto processo a Nocera Inferiore, con le accuse di truffa e minaccia. Si tratta di un uomo e del titolare della ditta che avrebbe dovuto eseguire i lavori.

La presunta vittima del raggiro avrebbe riferito al costruttore di occuparsi della ristrutturazione di uno stabile ubicato a Scafati. Di contro, l'imputato gli avrebbe chiesto un anticipo. Solo che quei lavori, secondo la parte offesa, non sarebbero mai stati effettuati e i soldi versati come anticipo mai restituiti. Questo almeno secondo quanto raccontato dalla parte lesa. Quest'ultima, insistendo per quella restituzione avrebbe avvicinato il costruttore, il quale non solo avrebbe rifiutato di tornare indietro il denaro ma l’avrebbe anche minacciato. Da qui è partita la denuncia penale, poi la citazione a giudizio per due persone. Solo il processo stabilirà, ora, la verità dietro la vicenda, permettendo ai due imputati di difendersi dalle accuse e chiarire la propria posizione.