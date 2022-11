Asini, ferri da stiro e macchinette del caffè: ladri «arraffa tutto» nel Vallo di Diano

Lo strano bottino dei ladri moderni. O almeno di quelli che in queste ore stanno portando a termine alcuni colpi nel Vallo di Diano. Dal ferro da stiro all'asino, dalle mucche alla macchinetta del caffé. Ma anche scarpe e prodotti culinari. L'ultimo furto da circa 10mila euro come bottino è avvenuto in una villetta di Sala Consilina, invece l'abigeato, il furto di animali, si è registrato a Sanza.

I carabinieri stanno cercando di rintracciare i malviventi, in alcune occasioni hanno ritrovato la refurtita che è stata restituita al legittimo proprietario. È stato anche fatto, da parte delle istituzioni, un appello al prefetto per chiedere ulteriori rinforzi alle forze dell'ordine.